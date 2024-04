VÍDEO: Emicida revela que tem jambu plantado na sua horta

O cantor Emicida foi o convidado do PodPah desta quarta-feira (17/04). Ao lado do paraense Mítico e Igão, o artista fez algumas revelações da sua vida longe. Emicida contou que tem na sua plantação uma erva típica do Pará, o jambu.

“Porque começou esse movimento de você nas hortinhas?”, perguntou Mítico. Emicida disse que tudo começou a ver a sua mãe com a sua plantação. “Eu tive um desejo antigo, uma brisa minha de pensar: ‘Mano, será que eu consigo produzir a comida que eu consumo?’ Aí no momento que eu tinha um espaço de 30 metros livres, que eu não ia usar para fazer uma obra no quintal”, explicou o artista.

O artista contou que tem batata-doce, cebolinha, brócolis, berinjela, pimentão, salsa, dentre outros

“Você vai gostar, tenho jambu, e deu bem para cara***. Pegou bem. É da floresta amazônica e pegou na mata atlântica muito bem. Estão de parabéns as plantas de vocês”, parabeniza Emicida.

Jambu é uma planta nativa da região amazônica muito tradicional para a culinária paraense. A erva é rica em fibras, vitamina C, ferro e potássio, nutrientes que ajudam a prevenir a anemia e a pressão alta, além de combater a prisão de ventre.