Gin paraense feito com flor de jambu é premiado no exterior

O gin produzido com a Flor de Jambu recebeu premiação internacional como destaque botânico, na quinta-feira (18). A bebida é fabricada pela AMZ Tropical Gin, de Belém do Pará, e foi a primeira a alcançar o reconhecimento mundial na categoria de gins. O representante da marca pontua que o prêmio abre portas e atrai olhares para os produtos regionais. “A premiação chancela a qualidade do nosso produto mundialmente, e comprova que aqui também temos produtos de qualidade internacional”.

A premiação World Gin Awards 2024, onde o gin regional recebeu a medalha de prata, aconteceu na Inglaterra e contou com mais de mil empresas inscritas. A competição avalia critérios relacionados à composição da fabricação da bebida destilada. Para o idealizador da bebida, Leandro Daher, essa é a comprovação de que precisamos investir mais na produção local.

“Esta premiação significa um despertar para os botânicos amazônicos e comprova o interesse do mundo pela floresta (...) e reforça a necessidade de ampliarmos o trabalho que já desenvolvemos com famílias que atuam na agricultura familiar em Castanhal, por exemplo”, afirma Daher, CEO da empresa.

A bebida destilada que possui de 35% a 54% de teor alcoólico já vinha ganhando destaque entre os brasileiros. No período de 2022 a 2023, o gin ampliou a sua rede de distribuição para mais estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Embora o Brasil ainda seja o principal mercado, o presidente da empresa já se prepara para alcançar os consumidores no exterior.

“Abrimos uma filial própria nos EUA e estamos tirando todas as licenças para enviar os nossos produtos para lá. Na Europa já temos negociações em andamento com Portugal, Espanha e Londres. Na Ásia estamos também em tratativas com Japão e China”, esclarece.

Comércio no exterior

Entre os frutos positivos da premiação, o representante da bebida destaca novos eventos onde o produto terá participação e a possibilidade de novos investidores. “Um importador da República da Gâmbia, país africano, demonstrou interesse em nossos produtos, a partir da divulgação do prêmio”, lembra Daher. O Gin de Flor de Jambu também participará em março deste ano da Feira Gin Live, em Londres, outro evento organizado pelos idealizadores da World Gin Awards

Outros parceiros já estavam no radar da empresa que esteve na China no final do ano passado para estreitar laços. “Participamos da missão da China no final do ano passado estreitando os laços com aquele continente. Também abrimos a AMZ USA e estamos terminando de tirar as licenças de alcoólicos nos EUA, que tem leis bastante rigorosas para o segmento”, pontua o representante.

Futuro da marca

O idealizador da bebida está confiante com os próximos eventos da região e acredita que a Conferência das Nações (Cop-30) em Belém vai impulsionar o mercado local. Os planos de investimentos atuais são estratégicos para que o produto ganhe ainda mais força. “Estamos iniciando a construção da primeira loja própria que vai ser na Brás Aguiar em frente a um hotel importante”, afirma sobre os novos investimentos e aponta possível inauguração para março deste ano.

Além da construção do novo estabelecimento, a empresa pretende investir em novos sabores, aproveitando mais da nossa diversidade de sabores. “A AMZ nasceu para levar os sabores amazônicos para todo o mundo, desde o início foi concebida com o intuito de exportar a nossa biodiversidade e como o sucesso foi além das nossas expectativas, já estamos em testes de outros sabores e iremos lançar ainda esse ano”.