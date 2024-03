A partir das 13h do próximo domingo (10), a rua Riachuelo, no Rio de Janeiro, será envolvida pelo ritmo do carimbó, com churrasqueira acesa e sabores paraenses caprichados. O bar e restaurante "Pescados na Brasa" se tornou um "point cultural" entre os cariocas ao promover, uma vez por mês, uma imersão na cultura do Norte. Os clientes têm a oportunidade de saborear os tradicionais peixes na brasa e iguarias típicas do Pará, como o tacacá. As saias de chita, tradicionalmente usadas no carimbó, ficarão à disposição dos clientes que se animarem a entrar na roda.

Adriana Veloso, cozinheira e sócia do “Pescados na Brasa”, prepara pratos com o tempero especial da casa, incluindo quitutes como o vatapá paraense e a maniçoba, uma combinação da folha da maniva com defumados de uma feijoada tradicional, servida com arroz e farinha de mandioca.

"Eu sempre cozinhei os pratos do Pará em casa, para os amigos. Já o meu marido, que é paraense, costumava preparar peixe na brasa. Então, quando pensei em realizar o sonho de ter um restaurante, sabia que precisava ser só com pratos da cozinha paraense" diz Adriana.

Um dos destaques do restaurante é o menu degustação, criado para quem tem vontade de experimentar um pouquinho de cada prato da gastronomia paraense com versões reduzidas das comidas típicas servidas na casa. Na tábua vem com tacacá, maniçoba, vatapá paraense, açaí, farinha d’água, camarão seco e costelinha de tambaqui.

"Eu tive essa ideia porque a maioria dos clientes queria uma provinha dos pratos antes de fazer o pedido. Isso acontecia porque, até ir ao Pescados, muitos nunca haviam experimentado a culinária do Pará. Então criamos o menu degustação. Todas as receitas são assinadas por mim, e eu preparo tudo pessoalmente” explica a cozinheira.

A carta de coquetéis, elaborada pelo mixologista Thiago Teixeira, oferece uma atração a mais com diversos ingredientes regionais. A casa disponibiliza cinco opções de caipirinhas, incluindo sabores como tangerina, taperebá e pimenta de tucupi, limão e rapadura, maracujá e graviola. Além disso, são servidas bebidas especiais, como cachaça de jambu e limão com tintura de priprioca.

Entre os drinques, se destacam o "Cupuaçu Amigo", que conta com gim, suco de cupuaçu, limão e doce de cupuaçu (para comer ou misturar com colher), e o refrescante "Treme Treme", uma combinação de cachaça de jambu com limão e água tônica, complementada por folhas de jambu. Já para a sobremesa, a torta de bacuri, o creme de bacuri e ganache de chocolate branco, finalizada com castanha-do-pará e o pudim de cupuaçu com castanha-do-pará são pedidas obrigatórias, servidos pelo empreendimento carioca.