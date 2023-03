Pará tem três pratos no top 4 da região Norte, segundo site especializado em culinária pelo mundo

O site Taste Atlas elencou os quatro melhores pratos da região Norte do Brasil e três deles são do Pará. Pato no tucupi, tacacá e maniçoba ficaram entre os melhores. A lista foi publicada no último dia 14 de março.

Veja os 4 melhores pratos do Norte do Brasil, segundo o Taste Atlas

4º tucupi (amazonas)

3º pato no tucupi (pará)

2º maniçoba (pará)

1º tacacá (pará)

Saiba como fazer cada um dos pratos paraenses listados

Mais populares

O mesmo site elencou, em janeiro deste ano, os cinco pratos mais populares do Norte brasileiro e pato no tucupi, tacacá e maniçoba voltaram a aparecer na lista. A maniçoba estrelou em primeiro lugar na lista.

Veja os 5 pratos mais populares do Norte do Brasil, segundo o Taste Atlas

5º baixaria (acre)

4º pato no tucupi (pará)

3º tucupi (amazonas)

2º tacacá (pará)

1º maniçoba (pará)

Brasil nos melhores do mundo

O Taste Atlas também selecionou as 100 melhores comidas tradicionais do mundo. Quatro pratos brasileiros ficaram no top 100. A picanha ficou em segundo lugar, enquanto a vaca atolada ficou em 29º, moqueca em 49º e o feijão tropeiro em 50º.

No primeiro lugar, ficou uma iguaria japonesa chamada Karē, uma especiaria levemente picante e doce, que pode ser servida com arroz ou macarrão.