Bebida da flor de jambu ganha prêmio em competição na Inglaterra

O gin de flor de jambu do Pará foi homenageado na Inglaterra com a medalha de prata no prêmio World Gin Awards 2024, para o qual mais de mil empresas se inscreveram. A premiação avalia uma série de critérios relacionados à composição da fabricação da bebida destilada.

Somente entre 2022 e 2023, a distribuição do produto em território nacional saltou de um para cinco estados, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Essa premiação ocorreu na quinta-feira (18).

A crescente no consumo de gin - bebida com graduação de 35% a 54% de teor alcoólico - no Pará, com marcas que chegaram a aumentar seu faturamento em até 60% na virada de 2022 para 2023, abriu diversas possibilidades para empreendedores paraenses, inclusive explorando insumos amazônicos como a flor de jambu, que rendeu premiação inédita ao Pará nesta semana.

A flor de jambu, aliás, integra o seleto grupo de insumos que colocam a gastronomia paraense na condição de protagonismo no contexto nacional e internacional. Segundo o idealizador da bebida vencedora, o empresário Leandro Daher, a medalha de prata concedida, naquela quinta-feira, ao AMZ Tropical Gin na WGA-2024, é uma clara demonstração da abertura de mercado para os produtos da Amazônia, pois é a primeira vez que um produto do Norte brasileiro fatura uma honraria de tamanha envergadura.

A bebida produzida a partir da flor de jambu - hortaliça que oferece uma experiência única, com a leve sensação de deixar um tremor na boca - deve ganhar o mercado internacional a partir de agora, uma vez que os produtos com a chancela amazônica apresentam um apelo ainda maior, dado o foco que se volta para a Amazônia a partir da escolha de Belém para sediar a COP-30.

Daher destaca que o trabalho junto ao mercado internacional deve semear os primeiros frutos em breve. “Participamos da missão da China no final do ano passado estreitando os laços com aquele continente. Também abrimos a AMZ USA e estamos terminando de tirar as licenças de alcoólicos nos EUA, que tem leis bastante rigorosas para o segmento”, disse.

Daher disse que vai enviar um contêiner para os EUA e ingressar de vez no mercado ainda neste primeiro semestre. “Está previsto o lançamento em março em Miami. E também fomos selecionados pela Apex para participar na feira, em março também, na Califórnia da Expo West. E com esse prêmio vamos para Londres participar da feira Gin Live dos mesmos organizadores da World Gin Awards dias 21 e 22/03”, afirmou.

O gin paraense venceu na categoria 'signature botanical - ou seja, o botânico destaque - e ocorreu justamente em decorrência da flor de jambu, hortaliça amazônica que tem feito muito sucesso fora do país. A empresa foi a única a pontuar nesta categoria entre as brasileiras.

Criada em 2021 pelo empresário paraense Leandro Daher, o AMZ Tropical Gin é uma bebida no estilo dry gin com boas notas de zimbro e coentro e a presença de outros 11 botânicos, entre eles a flor de jambu, considerada a pérola da Amazônia que vem conquistando a gastronomia brasileira de norte a sul do país.