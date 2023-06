​Paraense que vai representar a Amazônia em festival italiano aposta no tucupi e jambu

Aos 53 anos, Márcia Lima, aluna do curso de gastronomia do “Forma Pará”, na Universidade do Estado do Pará (Uepa), aposta no tucupi e jambu para representar a Amazônia na Itália, onde participará do “Popoli Pop Cult Festival”, evento cultural e gastronômico que ocorre entre os dias 29 de junho e 2 de julho, em Bagnara di Romagna, na Província de Ravena.

“O desafio é fazer os produtos italianos remeterem à Amazônia, porque não poderemos levar muita coisa daqui; a vigilância sanitária deles é muito rígida. Vamos apostando em dois ingredientes, o tucupi e o jambu. Vamos levar congelado, pegamos algumas autorizações. No mais, vamos usar a expertise que temos. Trabalhar com salga de camarão lá. Por isso que eu vou uma semana antes. Vou ter que fazer salga de camarão, de peixe”, explica a estudante, que atualmente trabalha em um restaurante que mistura a gastronomia japonesa com a paraense, em Belém.

Márcia destaca ainda que o Brasil nunca saiu vitorioso do concurso gastronômico realizado durante o festival, por isso, um dos seus objetivos é conseguir destaque na disputa. “O Brasil nunca ganhou, então, vou com uma expectativa de ficar muito bem colocada apresentando um prato muito nosso. Pensei em um bom camarão no bafo e, como estou levando tucupi, pensei em um peixe para servir com arroz de chicória e uma maionese de tucupi”, revela.

Para o futuro, ela planeja adquirir ainda mais experiência na cozinha regional e um dia montar seu próprio negócio. “Eu sempre tive vontade de montar meu restaurante, mas não seria para agora. A minha ideia mesmo é pegar mais experiência ainda; ainda tenho 4 ou 5 anos de cozinha. A proposta é poder me aprofundar e ter muito mais vivência na área, na cozinha amazônida”, conclui.

Márcia conta que recebeu o convite para participar do evento na Itália por meio da cantora paraense de jazz Ivete Sousa, organizadora do Brazil Festival, que, em Bagnara, é parte da programação do Popoli Pop Cult. As duas se conheceram em 2019, quando Márcia estava morando em S​​ão Paulo em mais uma de suas tentativas de fazer um curso superior.

Programa 'Forma Pará'

Foi através do programa “Forma Pará” que, hoje, Márcia pode viver da paixão herdada da avó, que era doceira. A estudante foi aprovada para a turma do programa com aulas no distrito de Icoaraci pela Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Emocionada, ela lembra das dificuldades de fazer um curso superior enquanto trabalhava para sustentar a família. “Para mim, é muito difícil falar disso. Foram muitos anos querendo formar, muitos anos correndo atrás dessa graduação”, conta.