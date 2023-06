Obras do Boulevard da Gastronomia são retomadas após embargo do Iphan

Foram retomadas, na tarde desta terça-feira (13), as obras de construção do Boulevard da Gastronomia, na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém. As informações são da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que disse que tomou “medidas administrativas” para garantir a liberação do trabalho, que havia sido embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Boulevard Castilhos França faz parte do complexo arquitetônico e paisagístico do Ver-o-Peso, tombado em 1977 pelo Iphan. Circularam, nas redes sociais, que a "falta de estudos arqueológicos em área protegida por tombamento” seria o motivo do embargo, mas a Prefeitura não confirmou essa informação. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou esclarecimentos ao Iphan, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

De acordo com a gestão municipal, o Boulevard da Gastronomia será uma opção de lazer e turismo gastronômico para Belém. Com investimentos de R$ 5 milhões e previsão de que o trabalho seja concluído até o Círio deste ano, o projeto prevê áreas de convivência, ciclofaixa, quiosques para apreciação da gastronomia paraense e recuperação das praças e casarões do entorno. O espaço deve ser entregue até o Círio deste ano, em outubro.

Prefeitura recebe demandas de comerciantes do entorno

Na manhã desta terça, a Prefeitura de Belém recebeu as demandas dos proprietários de estabelecimentos do entorno da obra do Boulevard da Gastronomia. Desde o início do mês, o trecho da Boulevard Castilhos França, entre as travessas 1º de Março e Padre Prudêncio, está interditado por causa da construção. Os comerciantes solicitaram o encontro para pedir informações sobre o cronograma e o planejamento da obra.

Na reunião, o titular da Seurb, Deivison Alves, garantiu que obra incluirá refletores, corredores de acesso para pedestres, diminuição da altura do tapume para que os estabelecimentos tenham mais visibilidade e a instalação de ponte de madeira, atendendo às demandas dos trabalhadores. Também ficou definido que as obras nas calçadas serão de segunda a sexta-feira, e que aos finais de semana os espaços ficarão livres devido ao alto movimento na área.