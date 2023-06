Trecho da Boulevard Castilhos França é interditado a partir desta segunda-feira (5)

A Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém, será interditada, a partir desta segunda-feira (5), no trecho entre as travessas 1º de Março e Padre Prudêncio. O bloqueio será necessário para o início das obras de implantação do espaço Boulevard da Gastronomia e deve durar de 20 a 30 dias, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

A fiscal de obra da Seurb, Tatiane Lins, informou que o espaço receberá serviços de drenagem e a retirada da pavimentação asfáltica. De acordo com a pasta, a praça Magalhães Barata, localizada no trecho, continuará livre para a circulação de pedestres.

O projeto da Prefeitura de Belém está sendo realizado pela Diretoria de Obras Civis (Deoc) da Seurb. O Boulevard da Gastronomia é um espaço que irá oferecer experiências gastronômicas à população, reforçando o título que Belém recebeu da Unesco de Cidade Criativa da Gastronomia. A obra ainda deve trazer a requalificação do centro histórico da cidade, diz a prefeitura.