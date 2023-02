Boulevard da Gastronomia: população vive a expectativa de conclusão do espaço no bairro da Campina

Moradores e comerciantes locais do bairro da Campina, em Belém, já estão na expectativa pela conclusão da obra do Boulevard da Gastronomia — um empreendimento idealizado pela Prefeitura de Belém a partir da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e em parceria com os empresários locais — que pretende transformar os arredores da Praça dos Estivadores, no perímetro da avenida Presidente Vargas até a travessa Padre Prudêncio, em um grande corredor gastronômico. As obras foram iniciadas em outubro de 2022 e, segundo a prefeitura, a previsão para conclusão é de até 12 meses após o início da empreitada.

No espaço, a população poderá contar com uma variedade de food trucks com opções gastronômicas paraense. Na manhã desta quinta-feira (23), uma equipe da prefeitura, composta por engenheiros, arquitetos e técnicos da Seurb estiveram, junto ao prefeito Edmilson Rodrigues, no canteiro de obras do ponto gastronômico. O objetivo da visita foi verificar o andamento da obra.

O Boulevard da Gastronomia deve custar R$5 milhões de reais. O empreendimento contará, ainda, com áreas de convivência e ciclofaixa para o trânsito de ciclistas. Além disso, o projeto prevê a recuperação das praças e dos casarões no entorno — um dos objetivos também é recuperar essa área que faz parte do centro histórico da capital e, também, desenvolver o turismo da capital. A realização do projeto é assinada pelo arquiteto Raul Ventura. A Ordem de Serviço para a obra do Boulevard da Gastronomia foi assinada pelo prefeito no dia 25 de outubro de 2022.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)