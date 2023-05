Festival do Hambúrguer leva gastronomia e diversidade musical para Belém

Gastronomia, diversidade de hambúrgueres e muita música! Assim seria a comemoração do Dia Mundial do Hambúrguer no Studio Pub, em Belém. O Festival do Hambúrguer será realizado nos dias 27 (sábado), das 18h até as 03h e no dia 28 (domingo) das 19h às 00h no Studio Pub da Presidente Pernambuco e contará com a apresentação das principais bandas cover do cenário paraense como Charlie Brown Jr Cover, Green Day Cover, Coldplay Cover e Blink 182 Cover.

O hambúrguer é considerado um dos alimentos mais consumidos em todos os cantos do país e do mundo. E as atrações do festival são diversas, além da experiência de experimentar 20 opções de burguers exclusivos das hamburguerias que estão em alta na cidade, o festival vai contar ainda com concurso e premiação aos burguers do ano e os melhores molhos; feira gastronômica, drinks e cervejas especiais, música ao vivo, flash tattoo, karaokê e shows no palco.

Segundo o idealizador do evento, Agenor Neto, o principal objetivo do evento é fomentar a cena de hambúrgueres na cidade, esquentando esse ramo alimentício, além de criar network entre participantes, patrocinadores e clientes. “Além disso, visamos trazer diversão, cultura e interação do público com as marcas, aproximando as pessoas e criando boas parcerias. Queremos transformar em tradição esse evento, que ocorrerá todo ano, sempre em busca de crescimento”, destacou.

O músico Nelinho Brasil, guitarrista da banda “Coverplay”, cover do Coldplay em Belém, avalia um cenário muito positivo para o rock paraense. “Após a passada da banda Coldplay pelo Brasil nesse ano, nós vimos um crescente na empolgação do público que é fã desse estilo, então estamos muito animados para essa apresentação”, afirmou.

Nelinho ressaltou ainda que a banda se propõe a deixar o público cada vez mais imerso no universo do Coldplay, com um repertório fiel ao que a banda propôs ao Brasil e efeitos de cores e luzes para deixar a apresentação ainda mais emocionante. “Nós seremos a última banda da noite e estamos empolgados com esse momento. Estávamos esse final de semana em Cametá e percebemos como o público está crescendo. O rock vive no Pará e é muito legal termos lugares que compram essa ideia e ajudam a desenvolver ainda mais o gênero”, concluiu o músico.

