Amy Lee toma cachaça de jambu antes de show do Evanescence em São Paulo

O Evanescence iniciou a sua turnê pelo Brasil com um show na noite da última quinta-feira, 19, em Curitiba. E na tarde de ontem, a banda desembarcou em São Paulo para se preparar para a apresentação na capital paulista, que está programada para rolar neste sábado, 21, no Allianz Parque.

VEJA MAIS

Horas antes do show, a vocalista da banda, Amy Lee pegou os seguidores paraenses de surpresa ao compartilhar um registro se deliciando com a cachaça de jambu, bebida típica do Estado. A cantora ainda agradece á amiga Amanda Chaber pelo presente.

Cachaça de Jambu, bebida típica do Pará (Foto Instagram @amylee)

A passagem do Evanescence pelo Brasil é bastante aguardada. A última vez que o grupo esteve por aqui foi em 2017, quando se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Desta vez, além do concerto feito esta semana em Curitiba, a banda toca em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (dois dias) e Recife.