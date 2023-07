Evanescence no Brasil: banda de rock americana anuncia novas datas de shows

A banda de rock Evanescence, que ganhou fama no país nos anos 2000, anunciou novas datas para shows que fará no Brasil. Nesta segunda-feira (24), foi confirmado o tão esperado show em São Paulo. A turnê teria inicialmente shows programados apenas para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.

As novas datas são para o show em São Paulo, que será no dia 21 de outubro, um sábado; e uma nova data em Belo Horizonte, que será o dia 26 de outubro.

Veja as datas do show do Evanescence no Brasil

19/10 - Curitiba - Live Curitiba

21/10 - São Paulo - Novo Anhangabaú

23/10 - Rio de Janeiro - Qualistage

25/10 - Belo Horizonte - Arena Hall

26/10 - Belo Horizonte - Arena Hall

28/10 - Recife - Classic Hall.

O anúncio foi feito pela própria banda, por meio das redes sociais, na última segunda-feira, 12. O grupo, liderado pela vocalista Amy Lee, não se apresentava no Brasil desde 2017, mas já fez cinco passagens por aqui, em 2007, 2009, 2011, 2012 e 2017.

Quando começam as vendas de ingresso para os novos shows do Evanescence?

As vendas abrem na próxima quarta-feira (26/07), às 10h, no site da Eventim e, às 11h, na bilheteria oficial.

Confira as músicas mais famosas do Evanescence

O Evanescence foi um dos grupos de rock mais influentes do começo dos anos 2000, mesmo tendo apenas três álbuns de estúdio gravados. Amy Lee era uma das figuras mais admiradas pelos fãs do estilo na época, por ser uma das poucas mulheres com tamanho destaque no cenário internacional.

1 - Bring Me To Life, 2003

2 - Call Me When You’re Sober, 2006

3 - Going Under, 2003

4 - My Immortal, 2003

5 - Sweet Sacrifice, 2007

6 - Everybody’s Fool, 2003

7 - Lithium, 2007