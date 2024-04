Em bate-papo com Mítico e Igão, Dilsinho revela que não usa cueca e revela detalhes: 'Não consigo'

Em entrevista ao podcast Podpah, apresentado pelo paraense Mítico e Igão, o cantor Dilsinho fez algumas revelações. O convidado, que participou do bate-papo na quarta-feira (10), contou que não usa cueca durante os shows que realiza. Incluisive, ele explicou que o hábito já lhe trouxe alguns transtornos.

“Já rasgou minha calça, levei um tombão no palco. E eu não uso cueca”, disse. “Fiquei com a bunda para fora no show. Como era voz e violão, eu levei um tombão, a produção começou a me avisar para eu voltar de costas porque minha calça estava rasgada e minha bunda estava aparecendo. Voltei de costas e troquei a calça. É um perigo que pode acontecer”, explicou.

Mítico e Igão ficaram espantados e Dilsinho trouxe mais informações: “Não consigo, não uso nada. Estou falando sério.”

O paraense então afirmou que não dava para usar calça jeans sem cueca, já Igão questionou se o cantor não tinha perdido a sensibilidade do pênis. Dilsinho não aprofundou nos questionamentos, mas voltou a afirmar, revelando que estava até sem cueca no programa.

O cantor disse que esse hábito veio após a pandemia, por ele ter se acostumado a ficar sem cueca em casa e depois, quando precisava usar, começou a ficar incomodado com a peça: “Ficar sem cueca era prático para tudo. Foi aí que eu fiz a minha filha”.

Em seguida, Dilsinho disse que não tem mais cuecas em casa e lançou mais uma frase de efeito sobre o fato curioso: “Acho que eu vou ficar velho sacudo”, disse. E em seguida, completou a história da queda no show.