Anitta fala sobre paraense Mítico no Podpah: 'Eu não gosto desse cara, esse cara é tão fútil'; vídeo

Anitta não poupou suas palavras ao falar que quando conheceu o paraense Mítico, do Podpah, ficou chateada com ele: “Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau”. A cantora revelou o descontentamento em entrevista ao podcast comandado por ele e Igão, na noite desta segunda-feira (21).

“Porque você me deu parabéns, por um assunto que eu não quero falar aqui agora, não quero bad vibes. Você falou parabéns para mim, por uma coisa... eu falei: ‘Parabéns por isso?’”, questionou Anitta.

“Eu não gosto desse cara, esse cara é tão fútil, detestei você”, completou a artista.

A cantora disse que na ocasião, eles estavam em uma viagem internacional, e Mítico esteva bêbado. O paraense disse que não se lembrava da situação, e Anitta escreveu no celular o que se tratava.

“Não foi nada ofendendo ela, foi só uma gracinha”, explicou Mítico ao vivo.

Após o ao vivo, o paraense usou o perfil do Twitter no Podpah para explicar o que ocorreu na ocasião: “Amigos e amigas, pessoas falando: ‘O que você falou para a Anitta, seu filho da mãe?’”.

“Eu não vou me fud&r não. Eu elogiei um mano que ela estava. Tá ligado! Falei: caraca, parabéns ai pelo mano boy. Tem um monte de gente achando que eu falei... Pelo amor de Deus, eu elogiei o boy”, acrescenta.

