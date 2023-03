Paraense Mítico, do PodPah, recebe o impresso de O Liberal e se emociona: 'Que orgulho!'; vídeo

O paraense Mítico, que comanda o Podpah ao lado de Igão, se emocionou, na tarde desta quarta-feira (22), após receber o jornal impresso de O Liberal em que estava na capa. O produtor de conteúdo foi entrevistado pelo Grupo Liberal em reportagem publicada no último sábado (18) e que estampou a capa do veículo. Nesta tarde, a repórter Bruna Dias, de O Liberal, esteve no estúdio do videocast e aproveitou a oportunidade para registrar o momento com exclusividade.

"Isso aqui é muito especial pra mim, ser reconhecimento no meu Estado. (...) Falar sobre o nosso trabalho e sobre tudo o que gente faz aqui. Eu, capa, no meu Estado. Que orgulho (...)", declarou emocionado, ao lembrar que a mãe, que ainda mora no Pará, disse que comprou um exemplar para mostrá-lo quando os dois se vissem novamente.

Quem é Thiago Marques, o Mítico?

Natural de Belém do Pará, Thiago Marques, o Mítico, é um criado de conteúdo que trabalha com dois canais de streaming: Mítico Jovem e Vida Mítica. Atualmente, ele está no comando do videocast Podpah, o mais assistido do Brasil, que já soma mais de 500 entrevistas e milhões de visualizações nas redes sociais.