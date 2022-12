Youtuber paraense mostra interesse em comprar o Paysandu: 'Quanto que custa hoje?'; vídeo

O podcast paraense "PodDalhe", apresentado por João The Rocha e Epaminondas, apresentou um episódio de Natal especial, que contou com a presença do youtuber e apresentador do "PodPah", Thiago Marques, o Mítico.

O programa apresentado pelo paraense radicado em São Paulo é um dos maiores da internet. Durante sua recente passagem por Belém, Mítico deu uma declaração que causou alvoroço na internet. Durante a conversa, ele disse querer comprar o Paysandu, mesmo sem saber quanto vale o clube.

"Eu quero comprar o Paysandu", disse ele, sendo interrompido às gargalhadas pelos apresentadores. Em seguida, ele questionou os valores. "Quanto será que vale o Paysandu?". A resposta do âncora veio em tom de brincadeira, "R$ 2,50", emendou João The Rocha.

A conversa então seguiu em um nível mais descontraído. Mítico inclusive perguntou como anda o futebol paraense e se revelou torcedor do Paysandu. A passagem levantou diversas gargalhadas da produção do programa.

Por fim, ele pergunta "Quem está pior?", sendo respondido de forma um tanto fria, caracterizando uma tristeza pela situação de Remo e Paysandu no cenário nacional.

"Eu lembro que Re x Pa parava a cidade. Eu morava ali no Parque Verde e via", relembra Mítico.

Afinal, quanto custa o Paysandu?

No início deste ano, a empresa Sports Value, consultoria especializada em marketing esportivo, branding, patrocínios/ativações, fez um levantamento dos clubes mais valiosos do Brasil e o Paysandu foi cotado em cerca de R$ 162 milhões, ocupando a 27ª colocação no ranking, além de ser o único da região Norte na pesquisa.

O próprio presidente bicolor, Maurício Ettinger, disse em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal que tinha interesse em transformar o Paysandu em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), um tipo societário criado pela Lei n.º 14.193, que permite aos clubes constituírem empresa para operar o futebol e assim facilitar o saneamento das finanças e a realização de investimentos no futebol.