Presidente do Paysandu diz que procura empresa de consultoria e estuda criação de SAF

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, afirmou que estuda a possibilidade de transformar o Papão em um clube-empresa. Em entrevista à equipe de O Liberal, o mandatário bicolor explicou que o clube estuda a contratação de uma empresa de consultoria para avaliar o valor de mercado do clube. A partir desse processo, o Paysandu deve buscar investidores no mercado.

"O Paysandu está estudando a possibilidade de virar SAF. Está estudando muito, inclusive. Estamos em contato com uma empresa pra fazer um levantamento do valor do clube. Eu diria que, ainda neste ano, deveremos ter o resultado dese estudo. A partir disso, a própria empresa tem um portifólio de possíveis investidores", afirmou Ettinger.

A SAF, ou Sociedade Anônima do Futebol, é um tipo societário criado pela Lei n.º 14.193, que permite aos clubes constituírem empresa para operar o futebol. A nova empresa teria como objetivo o saneamento das finanças e a realização de investimentos no futebol.

De acordo com o presidente do Paysandu, a empresa de consultoria deve realizar um trabalho minuncioso para mensurar o valor do clube. Segundo Ettinger, o que "pesa" no valor de uma agremiação não é o patrimônio físico, mas sim a "marca" da equipe e a capacidade de formação de novos talentos.

"A marca do Paysandu é muito boa. Além disso, nossas dívidas não estão muito grandes. Estamos seguindo um projeto de parcelamento dessa dívida ativa. Acho que, de forma geral, seria um valor bom, devido à grandiosidade do clube e da torcida. Mas, apesar disso, não posso mensurar", avaliou o presidente.

Ettinger explicou que ainda faltam detalhes para a contratação dos serviços da empresa de consultoria. Segundo ele, as partes ainda negociam valores para o serviço. Apesar disso, o clube deve escolher uma empresa que já tenha experiência em negociações com futuras SAFs.

"A gente, em outubro, recebeu a visita de um pessoal que tratou da negociação da SAF do Figueirense e Cruzeiro. Queremos um modelo de clube-empresa , em que a parte da SAF fique só com o futebol. O resto, como demais esportes e patrimônio, ficaria só com o Paysandu", finalizou.