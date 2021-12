Botafogo se posiciona e confirma acordo com John Textor para compra da SAF do clube

Em nota oficial, o Botafogo confirmou o acerto com a Eagle Holding, fundo americano liderado por John Textor, pela compra dos ativos da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Agora, serão realizados os trâmites jurídicos e legais necessários antes da formalização da nova parceria.

A proposta inicial feita por John Textor chegou à XP nesta segunda-feira com valor de R$ 350 milhões. O Botafogo realizou uma contraproposta, com um valor maior, que foi aceita. O empresário americano também administra o Crystal Palace, clube da Inglaterra.

O presidente Durcesio Mello agradeceu aos profissionais envolvidos pela parceria e definiu o marco como ‘histórico’ para o clube.

- É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial. Agora, iniciamos uma segunda etapa do processo, igualmente importante, antes da formalização da nova constituição jurídica. Agradeço a todos que se empenharam, de forma executiva e profissional, para esse momento. O torcedor alvinegro, que por anos esteve ao nosso lado mesmo em períodos de grandes dificuldades, está de parabéns pelo apoio incondicional e por acreditar no profissionalismo da gestão - destacou o Durcesio.

O CEO do Botafogo, Jorge Braga, liderou as negociações junto com a XP e o presidente Durcesio e também celebrou o marco para o clube.

- Foram nove meses de muito trabalho sério e profissional para chegar ao fim de 2021 com o Botafogo na Série A e agora com um investidor na SAF. Estou muito feliz por poder contribuir com o Glorioso. Feliz natal e saudações alvinegras - comentou o CEO do Botafogo.