Ronaldo Fenômeno anuncia que será o novo dono do Cruzeiro

O pentacampeão mundial Ronaldo Fenômeno informou neste sábado (18) que vai comprar o Cruzeiro. O ex-jogador do clube acertou o negócio junto ao presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.

Mais detalhes da negociação serão divulgados em breve. Mas o que se sabe é que Ronaldo será o acionista majoritário do Cruzeiro SAF, organização que vai administrar o futebol do clube mineiro.

O ex-jogador poderá ser dono de até 90% das ações do Cruzeiro SAF, já que o novo texto do estatuto cruzeirense prevê que o clube precisa ficar com, no mínimo, de 10% das ações do clube-empresa.

Ronaldo, de 45 anos, atualmente também é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros.

Ronaldo pelo Cruzeiro

Ronaldo jogou no Cruzeiro entre o segundo semestre de 1993 e o primeiro de 1994. Foram 58 jogos e 56 gols, sendo o 35º maior artilheiro da história do clube.

Pela Raposa, o fenômeno foi artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores, do Campeonato Mineiro de 1994 e também foi chamado para integrar a seleção brasileira na campanha do título mundial em 1994.

Neste mesmo ano, Ronaldo foi vendido ao PSV, da Holanda. A negociação, na época, gerou 6 milhões de dólares aos cofres do clube mineiro.

Depois que seguiu carreira na Europa, o atacante foi campeão mundial em 2002 e escolhido o melhor jogador do mundo por três vezes: 1997, 1998 e 2002.