Mítico se emociona com Igão cantando tecnobrega após vitória da seleção brasileira; veja o vídeo

Mítico e Igão, do Podpah, estão causando no Catar. Além de entregarem entretenimento puro em seus perfis no Instagram, a dupla ainda produz muito conteúdo de qualidade nas plataformas digitais com os seus videocast.

Como no Catar, onde está sendo realizada a Copa do Mundo, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido nas ruas, estádios e muitos lugares público, a dupla fez a sua festa privada. Para comemorar a vitória do Brasil de 4 x 1 sob a Coreia do Sul ontem (05), eles colocaram o tecnobrega para tocar.

Para quem não sabe, Thiago Marques, o Mítico, é paraense e atualmente um dos maiores influenciadores do país. Ao lado de Igão, eles comando o Podpah, que de acordo com o Spotify, é o podcast mais escutado do Brasil.

Mítico ficou emocionado ao escutar o amigo cantando a música da sua terra. No vídeo compartilhado no seu perfil no Instagram, ele se diz desacreditado no que ouve.

Os dois compartilharam recentemente a entrevista com Ronaldo, que está atualmente entre os vídeos mais vistos do Youtube. Além disso, no jogo do Brasil contra o Camarões, eles assistiram à partida na arquibancada, próximos ao Neymar.