MC Loma e as Gêmeas Lacração mostram desejo por comer açaí paraense; veja o vídeo

MC Loma e as gêmeas lacração, Mariely e Mirella, tem uma química única. As três postam constantemente nos seus perfis no Instagram, e na semana passada fizeram uma collab com Marlon Wayans, ator de o “As Branquelas“. Tudop por conta do "mesversário" de Melanie, filha de Loma.

Nesta quinta-feira (17), as três foram convidadas do Podpah e contaram os seus “causos”, em quase quatro horas de bate papo. Entre muitas risadas, bons drinks e flete, o açaí e Joelma viraram tema.

VEJA MAIS

Quase no fim do conversa, as meninas se interessaram sobre a vida de Mítico e Igão. O paraense explicou onde fica Belém, em qual Estado e Região.

“É de onde Calypso vem, de Joelma?”, perguntou Loma. Mítico acrescentou que também é o município de Fafá de Belém.

Uma das gêmeas questionou sobre a forma que se come o açaí. Mítico disse então como o fruto é consumido no Pará, e acrescentou que não come mais dessa forma paraense.

“É gostoso, mas para quem nunca comeu é estranho você comer um açaí com o peixe”, disse. Mítico explicou ainda as diversas formas de se comer o fruto aqui, com camarão, farinha, doce, entre outros.

“Eu queria provar, na moral”, disse Loma.