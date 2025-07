VÍDEO: com bom humor, Leo Santana relata 'perrengue' em meios de transporte no Pará antes de show

O cantor Leo Santana compartilhou com os fãs, nas redes sociais, os bastidores de sua primeira apresentação em Itupiranga, no sudeste do Pará, na última quinta-feira (03/07). Para chegar até o local da apresentação, o baiano viveu uma verdadeira saga, marcada por uma logística inusitada, envolvendo diversos meios de transporte.

VEJA MAIS

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Leo mostrou todo o trajeto. Primeiro, aparece embarcando para atravessar de barco um rio, enquanto sua equipe segue em outra embarcação logo atrás. Ao desembarcar de transporte fluvial, o artista entra na jardineira que o leva até a cidade paraense.

Entre um trecho e outro, Leo brinca com o roteiro da viagem: “Apenas uma parte das aventuras do Pará, quatro meios de transporte pra chegar no local do show”.

A saga foi registrada com bom humor, e o cantor ainda aproveitou para exaltar o público paraense. Depois de enfrentar as águas, a poeira e a distância, Leo subiu ao palco para uma noite animada com os fãs locais.

Em outro trecho da publicação, ele agradece o carinho dos fãs. “Aiiii meu Pará diferente 😂 Amo vocês! Gratidão Itupiranga/PA!”.

Segundo o cantor, o carinho do público compensou cada etapa da jornada, e mais uma vez, como ele mesmo escreveu, ‘o povo paraense nunca decepciona’.