Festa da Banda Vem Pro Rolê contará com atração nacional; confira

A banda Vem Pro Rolê irá comemorar 3 anos de formação no Bar da Katedral e promete uma noite inesquecível e marcante para todos aqueles que comparecerem à celebração neste sábado (5).

Segundo a organização, o grupo está preparando uma noite especial para comemorar em grande estilo mais um ano de história, superação, valorização cultural, e amor pela música. A festa contará com o cantor e compositor Rodrigo Príncipe (ex integrante do Grupo Nosso Sentimento), diretamente do Rio de Janeiro.

Além disso, outros convidados serão o Grupo I Love Pagode, Grupo Pagode, Leozinho, Larissa Leite. O cantor Java, diretamente de Marabá e os Dj’s Victor e Andrey. Para a organização, será um evento com estrutura completa, segurança e clima perfeito para curtir com os amigos.