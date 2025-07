Música de Paulo Ricardo marca a vida das pessoas para além do entretenimento; ouça

"Rádio Pirata" é um clássico do rock nacional brasileiro e é embalada pela voz de Paulo Ricardo. Lançada em 1986, no álbum "Rádio Pirata ao Vivo", da banda RPM — que tinha o artista como vocalista —, a letra fala sobre liberdade de expressão, resistência e rebeldia.

Inclusive, a música foi escrita pelo próprio Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, que era tecladista da banda. Além disso, a canção conta com participação importante na produção de Nelson Motta, que também criou o conceito do show Rádio Pirata.

A música com certeza estará no setlist do show de Paulo Ricardo em Belém, que será no dia 14 de agosto, no Estádio Mangueirão. O evento ainda terá apresentação do Raça Negra. Os ingressos já estão sendo vendidos.

O álbum Rádio Pirata ao Vivo vendeu mais de 2,7 milhões de cópias, o que representou um marco histórico para a música brasileira. A faixa se tornou um hino da década de 1980, ajudando a consolidar o RPM como uma das maiores bandas de rock do Brasil.

No Pará, "Rádio Pirata" também é marcante para algumas pessoas. A letra, que mostra a juventude como força transformadora da cultura, também virou hino das torcidas de futebol.

Em 2014, a torcida do Paysandu levou o refrão da música para as arquibancadas. A identificação fez da música um clássico da Fiel. O refrão: “Toquem o meu coração. Façam a revolução. Que está no ar, nas ondas do rádio. No underground repousa o repúdio. E deve despertar! Ô, ô, ô, ô, ô!”, virou: “Vamos pra cima, Papão! Quero gritar campeão. Vamos lutar por quê? Por mais essa taça. Vamos, Paysandu, com garra e com raça. Não pare de cantar! Ô, ô, ô, ô, ô! Bicolor! Ô, ô, ô, ô, ô!”

Porém, antes disso, a canção já tinha virado o canto do Fluminense, time do coração de Paulo Ricardo: “Vamos, pra cima Fluzão / Quero gritar campeão / Vamos lutar por mais essa taça / Vamos, Fluminense, com garra e com raça / Não pare de gritar ôoo”, é o trecho ecoado pelos tricolores.

Inclusive, o cantor se sentiu honrado por fazer parte desse momento de torcida. “É o maior orgulho para mim. O Fluminense adaptou 'Rádio Pirata' e foi a música que a torcida cantou no Engenhão quando a gente foi campeão brasileiro em 2010", disse Paulo, em entrevista ao gshow.

Paulo Ricardo ao receber a camisa do Paysandu. (Reprodução)

Em 2017, quando ele veio fazer um show em Belém, tomou conhecimento de que o torcedor do Paysandu também usava a música nas arquibancadas. Na ocasião, ele recebeu uma camisa do Papão da diretoria do clube.

“A gente tem demonstrações da força do rock como capacidade de potencializar essa catarse que é o futebol no mundo inteiro. Músicas como We Are The Champions, do Queen, são cantadas por torcidas em todos os lugares. E ter uma música minha cantada não só pela torcida do meu time, mas agora sentir que a força da música extrapolou as cores do Fluminense e está aqui no Paysandu, para mim é... os meus olhos se encheram de lágrimas vendo esse vídeo. Não tenho como agradecer. Está no meu coração. Muito obrigado!”, disse Paulo Ricardo em entrevista ao clube bicolor.