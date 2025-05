Do pagode ao rock: Raça Negra e Paulo Ricardo se apresentam no Mangueirão

Raça Negra e Paulo Ricardo, dois ícones da música nacional, estarão juntos em Belém pela primeira vez para realizar um grande show no estádio do Mangueirão. O espetáculo acontece no dia 14 de agosto, em comemoração aos quatro anos de fundação do site O Antagônico, que promove a programação.

A união de dois gêneros tão distintos promete agradar a diversos públicos em Belém. Raça Negra é reconhecido como um dos maiores grupos de pagode do país, com hits como Cheia de Manias, Ciúme de Você, É Tarde Demais, entre outros muito queridos pelo público paraense.

Já Paulo Ricardo é um autêntico representante do rock nacional, com grandes sucessos lançados durante sua trajetória com a banda RPM, entre eles: Olhar 43, Alvorada Voraz, Revoluções por Minuto, Rádio Pirata, entre outros.

De acordo com a produção do show, o primeiro a se apresentar será Paulo Ricardo, que sobe ao palco com banda completa para cantar sucessos de mais de 40 anos de carreira.

Em seguida, o palco recebe o Raça Negra, que apresentará seus tradicionais pagodes envolventes. A programação da noite também contará com a participação da Banda Fruto Sensual, responsável por encerrar o evento.

Raça Negra

Com mais de 40 anos de estrada, o Raça Negra é uma das bandas mais influentes do pagode brasileiro. Os primeiros sucessos vieram logo no álbum de estreia, Raça Negra Vol. 1, lançado em 1991. Um dos projetos mais celebrados do grupo foi Raça Negra e Amigos, de 2012, que trouxe releituras dos principais hits com participações especiais de nomes como Alexandre Pires e Michel Teló.

Em março de 2022, o grupo lançou o show O Mundo Canta Raça Negra, com músicas inéditas e regravações de clássicos. A apresentação contou com a presença de grandes nomes da música nacional, como Jorge & Mateus, Dilsinho e Thiago, além de atrações internacionais como Anselmo Ralph e Joey Montana.

A última apresentação do grupo em Belém foi em 2022, durante o show Cabaré, ao lado de Leonardo e Bruno & Marrone.

Paulo Ricardo

Paulo Ricardo fundou sua primeira banda em 1978, em São Paulo, chamada Trilha Sonora. Após uma temporada em Londres, em 1982, retornou ao Brasil e fundou a RPM, banda que se tornou um dos maiores nomes do rock nacional nos anos 1980. Em 1989, iniciou sua carreira solo e lançou sucessos como A Passo da Eternidade e A Fina Poeira do Ar, em parceria com Rita Lee.

O último show do cantor em Belém ocorreu em setembro de 2024, no Baile das Estrelas. Em entrevista ao Grupo Liberal na época, ele comentou sobre o carinho pelo público paraense:

“É sempre bom estar de volta a Belém do Pará, cidade extremamente acolhedora, com uma energia muito diferenciada para o artista que se apresenta diante de um público apaixonado por música”, disse.

Ingressos

Os ingressos para os shows de Raça Negra e Paulo Ricardo estão à venda no site Bilheteria Digital, com valores que variam entre R$ 30 e R$ 240.

Serviço

Evento: Aniversário de 4 anos do site O Antagônico — Raça Negra & Paulo Ricardo

Data: 14 de agosto

Local: Estádio Mangueirão, Belém – PA

Horário: 21h