Viseu comemora 130 anos com shows e inauguração da Casa de Cultura Otávio Monteiro

Neste domingo (6), o município de Viseu, no nordeste paraense, completa 130 anos. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, e Educação, preparou uma programação que se estenderá por toda esta semana para que a população comemore.

Haverá feira de artesanato, concursos de poesia, redação, desenho, pintura e fotografia, passeio ciclístico, missas e cultos em ação de graças, marcha para Jesus, shows musicais, torneios esportivos, trilhas, concurso Garota Viseu e muitos outros eventos.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, a prefeitura preparou um evento especial para celebrar a data.

“Nosso município festeja um marco em sua história. São 130 anos de tradições e muitos fatos emocionantes que marcam nossa gente por gerações inteiras. Por isso, a gestão municipal fez questão de levar entretenimento, cultura, atividades de lazer, esporte, etc. para que a população confraternize com esse momento tão especial para todos nós”, explicou.

Dentro da programação, ocorrerá a inauguração da Casa de Cultura Otávio Monteiro, músico viseuense carinhosamente conhecido como Vico. Nascido em Viseu, sua vida foi marcada por uma profunda conexão com sua cidade natal e uma paixão inabalável pela música. Falecido em 2023, seu legado continua vivo em cada nota e em cada verso que compôs. Sua história, sua relação com Viseu e sua música refletem a cultura e a beleza do município.

Ele explorou diferentes estilos musicais, incluindo brega, MPB e outros gêneros, sempre mantendo sua essência. Suas letras refletem suas experiências de vida e a realidade das pessoas ao seu redor, tornando sua música acessível e relevante.

Para além de músico, Vico era uma figura central na comunidade. Sua humildade e generosidade eram notórias, e ele sempre buscava inspirar os jovens artistas de Viseu. Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele falam sobre como acreditava no talento dos outros e incentivava todos a seguir seus sonhos.

As histórias contadas por aqueles que o conheceram revelam um homem que vivia intensamente e que sempre buscava compartilhar sua paixão pela música. Muitas canções foram compostas em momentos de descontração, em rodas de violão, onde a alegria e a amizade se entrelaçavam.

“Seu legado continua a inspirar e a unir as pessoas em torno da cultura e das tradições de Viseu. Através de suas canções, o artista ensinou a importância de valorizar as raízes e a beleza que rodeia a cidade, fazendo de sua música uma verdadeira celebração da vida”, explica Adenilton.

As apresentações artísticas não ficam de fora dessa comemoração. Suanny Batidão, Beny Pérola Negra, Allanzinho e Mc Dourado são os nomes confirmados na festa.

Veja a programação completa

Dia 4 (sexta-feira)

20h - Sons Automotivos - Orla

22h - Dayane Senna

00h - Beny Pérola Negra

02h - Allanzinho

04h - DJ Tom Mix O Bruxo

Dia 5 (sábado)

19h - Sons Automotivos

21h - Sandiego e Banda

22h - 27º Concurso Garota Viseu

00h - Parabéns para Viseu

00h15 - Suanny Batidão

02h - New Age - DJ Élison

Dia 6 (domingo)

19h - Sons Automotivos - Orla

21h - Super Pop Ultra Live e Mc Dourado