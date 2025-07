Suposta affair de Vini Jr. já foi pivô de separação na Colômbia

A influenciadora venezuelana Isabella Ladera, de 25 anos, apontada como novo affair do jogador brasileiro Vini Jr., foi envolvida em um escândalo de traição que ganhou repercussão na Colômbia. Ela foi apontada como pivô do fim do relacionamento entre o cantor colombiano Beéle e sua, até então, companheira, Cara Rodríguez.

Segundo relatos divulgados na imprensa colombiana, Cara, que estava grávida na época, teria descoberto trocas de mensagens entre Beéle e Isabella no celular do artista. A descoberta teria ocorrido enquanto ela arrumava as malas do companheiro para uma suposta viagem a Miami. No entanto, segundo a versão contada por ela, Beéle teria embarcado, na verdade, para Medellín, onde se encontraria com a influencer.

Após a exposição do caso, o cantor chegou a assumir publicamente um relacionamento com Isabella, mas o namoro chegou ao fim pouco tempo depois.

Os rumores sobre um possível envolvimento entre ela e o jogador de futebol surgiram após os dois serem vistos juntos em diferentes ocasiões. A influenciadora chegou a publicar uma foto ao lado do jogador em seu perfil no Instagram, com a legenda “Venezuela para o mundo”.

Além disso, Vini também deixou comentários com emojis apaixonados em uma live realizada por ela nas redes sociais, o que aumentou ainda mais a especulação entre fãs e seguidores.