Maisa é tietada por crianças durante visita à escola e vídeo viraliza; assista

Maisa Silva viralizou ao protagonizar uma cena inusitada durante sua visita a uma escola em Ibuna, na zona sul do Recife. Durante sua passagem, nesta quarta (2), a atriz foi recebida por várias crianças, que se aglomeravam para pedir o autógrafo da apresentadora, com caneta e papel, em vez de selfie, o que divertiu os internautas.

VEJA MAIS

Por conta da proibição de celulares nas escolas, no vídeo é possível ver os alunos com papéis tentando conseguir chegar perto da artista. No X, internautas comentaram sobre a filmagem e mencionaram os benefícios da proibição do uso de celulares em escolas.

"Quem poderia imaginar que a vida dos adolescentes sem celular seria muito mais legal e interativa, não é?", escreveu um.