Maisa aciona Justiça após rumores de affair com jogador do Corinthians

A atriz Maisa, de 22 anos, afirmou que irá tomar medidas cabíveis após ver seu nome envolvido em fofoca. Ao longo da semana, surgiram rumores de que ela estaria vivendo um affair com o jogador do Corinthians Memphis Depay, de 31 anos. Inclusive, o jogador já foi apontado como affair de diversas famosas, incluindo a paraense Alane Dias.

O caso repercutiu nos sites de nocíricias, após os dois começarem a se seguir nas redes sociais e ele ter compartilhado um vídeo dela com a legenda: “Maisa entende a vida”.

Mesmo com todo esse burburinho, a equipe da artista afirmou que o caso não passa de fake news e que não tem qualquer embasamento. “Por se tratar de fake news, ela não vai se manifestar. Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis em relação aos veículos que estão divulgando essa informação sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de eles se seguirem nas redes sociais", informou a assessoria da ex-apresentadora do SBT em nota à revista Quem.

O último relacionamento público da atriz foi com Nicholas Arashiro, que durou até o fim de 2021.