Memphis Depay, do Corinthians, cai de amores pela ex-BBB Alane e investe na paquera, afirma site

Nos últimos meses Alane Dias tem passado muitos dias em São Paulo. Para realizar campanhas publicitarias e alguns trabalhos na cidade, ela foi notada para além do mundo profissional. Memphis Depay, a atual estrela do Corinthians, que chegou no meio do ano ao Brasil, já demonstrou no estilo paquera brasileira o seu interesse na paraense, com likes e curtidas nas redes sociais.

VEJA MAIS

Alane tem recebido muitas mensagens do jogador holandês, de acordo com o Extra. Inclusive, a publicação ainda afirma que Memphis e a ex-BBB ainda não se conhecem pessoalmente, mas segundo fontes, a paraense está bem animada com o gringo.

A bailarina está há um mês solteira, após o término com o empresário Lucas Silva.