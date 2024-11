Lewis Hamilton deixa curtida em publicação de Alane Dias e web reage: ‘Em busca do CPF’

O piloto Lewis Hamilton causou uma comoção entre os internautas brasileiros na terça-feira (26), após reagir a uma das publicações da ex-BBB paraense Alane Dias. Fã declarado do Brasil, o britânico sete vezes campeão da Fórmula 1 deixou uma curtida em um vídeo onde a bailarina e atriz mostra sua rotina no ballet.

"Desde os dois anos de idade, o meu amor pelo ballet só cresce. É incrível como ele se faz presente em diferentes etapas da minha vida. Seja como bailarina, professora ou simplesmente voltando a matar a saudade. Dançar me reconecta com o meu eu mais puro e genuíno", disse Alane no registro, que foi publicado no início de novembro.

Veja o vídeo:

Além de Hamilton, mais de 100 mil pessoas reagiram, entre fãs da bailarina e famosos, reagiram ao vídeo de Alane, no entanto a do automobilista se sobressaiu às demais.

Lewis Hamilton deixa curtida em publicação de Alane Dias (Foto: Repodução/Instagram)

Queridinho no país, Hamilton esteve no Brasil para o GP de São Paulo, em 3 de novembro. Durante o evento, ele homenageou Ayrton Senna pilotando a McLaren do brasileiro, que faleceu em 1994.

Ao perceber a interação na publicação, fãs do piloto começaram a brincar que o automobilista estaria tentando adiantar o processo para conseguir um CPF se envolvendo com uma brasileira. "Esse homem tá competindo com o Bruno Mars pra ver quem consegue o CPF primeiro", brincou uma. "Formariam um casalzão", opinou outra. "Ele não pode ver uma brasileira", ironizou uma fã.

Alane Dias está solteira desde que terminou seu relacionamento com o compositor Lucas Silva, irmão do cantor Silva, no início deste mês. Já Lewis não se envolve em um relacionamento sério publicamente desde que terminou com a cantora Nicole Scherzinger, ex-The Pussycat Dolls, em 2015. De acordo com o portal inglês ‘Daily Mail’, o piloto está em busca de um novo amor.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)