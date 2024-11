Fórmula 1: Lewis Hamilton domina os Treinos Livres do GP de Las Vegas

O campeonato da Fórmula 1 está sendo disputado principalmente pelo tricampeão Max Verstappen e pelo inglês Lando Norris. O holandês pode ser campeão já no GP de Las Vegas. No entanto, quem dominou os dois Treinos Livres foi o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes.

A dominância da Mercedes, que também teve George Russell na segunda e terceira colocação dos TLs, foi uma surpresa, já que a equipe não vinha de bons resultados.

No primeiro TL, Lewis Hamilton foi o mais rápido, com um tempo de 1m35s001, seguido pelo seu companheiro de equipe e pelo vice-líder do campeonato, Norris. Já no segundo, o inglês diminuiu ainda mais o tempo e terminou com a marca de 1:33.825.

VEJA MAIS



O piloto da McLaren veio logo em seguida, e o top 3 foi completado por Russell. Max Verstappen fez apenas o sexto melhor tempo no TL1 e ficou em 17º no TL2. O resultado animou Hamilton, no entanto, o heptacampeão foi cauteloso ao fazer previsões para a classificação e para a corrida.

“É a primeira vez que realmente tive um dia assim este ano. O carro estava se comportando bem no TL1, mas menos no TL2, então temos algum trabalho a fazer durante a noite. É difícil saber exatamente onde estamos ou por que estamos nessa situação, mas estou realmente gostando de pilotar na pista. Veremos se o carro continua o mesmo amanhã", declarou o piloto.

O GP de Las Vegas é realizado durante a noite na cidade estadunidense. Aqui no Brasil, os horários ficam na madrugada. Com isso, na madrugada desta sexta-feira (22) para sábado (23), será realizado o terceiro Treino Livre, a partir das 23h30, com a classificação às 3h.