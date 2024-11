F1: Sauber anuncia o brasileiro Gabriel Bortoleto como piloto titular para a temporada de 2025

Após sete anos, o Brasil terá um representante oficial como titular no grid da Fórmula 1. Na manhã desta quarta-feira (6), a Sauber, que será Audi em 2026, anunciou a contratação da promessa brasileira Gabriel Bortoleto para a temporada de 2025. O piloto, campeão da F3, será companheiro de equipe do experiente Nico Hülkenberg.

Conforme o anúncio, o contrato entre o piloto brasileiro e a equipe suíça é de múltiplos anos, assim, Gabriel deve ser a aposta da equipe para quando ela se tornar a Audi, que retornará à F1 em 2026. Bortoleto vai ficar no lugar de Valtteri Bottas, que deixa a categoria, assim como o chinês Guanyu Zhou.

Nos últimos meses, havia uma expectativa muito grande para que Bortoleto conseguisse uma vaga no grid, já que, além da conquista do campeonato na F3, o jovem vem fazendo uma excelente temporada na F2 e é o líder da disputa.

"Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes. Juntar-se a uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de ser simplesmente membro da equipe, pretendo crescer com este ambicioso projeto e alcançar o auge do automobilismo", declarou o brasileiro.

"Estou extremamente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela oportunidade de trabalhar ao lado de um piloto experiente como o Nico. Ambos os programas (Sauber e Audi) têm um histórico comprovado de incentivo a jovens talentos e estou confiante de que juntos escreveremos a nossa própria história de sucesso", completou Bortoleto.

No último ano, Gabriel já havia dado um passo importante na sua carreira, com o contrato como piloto de desenvolvimento da McLaren. Além disso, o piloto tem a carreira gerenciada por Fernando Alonso, que deve ter sido uma peça fundamental nas negociações.

Inicialmente, os boatos eram de que o jovem, que tem apenas 20 anos, poderia assumir uma vaga de piloto reserva, já que Bottas iria renovar com a equipe. No entanto, houve uma reviravolta e Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari e atual diretor da Sauber, optou por investir em um piloto experiênte e em uma promessa.

Botoleto será o 32º brasileiro na categoria. O último piloto do Brasil que correu na categoria foi Pietro Fittipaldi, pela Haas, em 2020. Na ocasião, o titular, Romain Grosjean, sofreu um grave acidente e não conseguiu disputar os GPs de Sakhir e Abu Dhabi, sendo substituído por Fittipaldi.