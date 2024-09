Fórmula 1: Brasileiro Gabriel Bortoleto pode assumir vaga de piloto reserva na Sauber em 2025

Líder do campeonato da Fórmula 2, o brasileiro Gabriel Bortoleto segue no radar da Sauber/Audi para a temporada de 2025 da F1. No entanto, desta vez, o piloto é cotado para assumir a vaga de reserva na equipe. Isso porque, segundo o jornal suíço Blick, Valtteri Bottas está perto de renovar com o time para o próximo ano.

O time já tem confirmado o alemão Nico Hülkenberg e estaria próxima de acertar a permanência de Bottas. Conforme a publicação, a Sauber/Audi quer manter dois pilotos experientes e investir em um reserva jovem, pelo menos 15 anos mais jovem que os titulares, para desenvolver visando 2026. Com isso, o nome de Bortoleto segue sendo ventilado pelo time.

Gabriel Bortoleto tem impressionado com sua atuação na F2. No GP da Itália, por exemplo, o piloto largou da última colocação e venceu a prova principal. Além disso, o brasileiro venceu a F3 no último ano e, como estreante, está brigando pelo título da última categoria de acesso à Fórmula 1.

Atualmente, o brasileiro faz parte da academia de desenvolvimento da McLaren, atual líder do campeonato de construtores e com uma dupla consolidada no grid da F1. Conforme as informações divulgadas pelo site Grande Prêmio, a equipe estaria disposta a liberar o jovem piloto brasileiro por duas temporadas, mas a Audi deseja quatro, o que está sendo negociado com o time.

Além de Bortoleto, o argentino Franco Colapinto, da Williams, também é cotado para a vaga. O piloto substituiu Logan Sargeant e tem feito boas corridas com o carro limitado do time inglês.

Vale destacar que a carreira de Gabriel Bortoleto é gerenciada pela empresa de Fernando Alonso. Durante o GP da Holanda, o espanhol confirmou a possibilidade do brasileiro estar no grid em 2025, mas destacou que a análise estava sendo feita com cautela.

"Chegar na hora certa será o maior desafio que Gabriel terá. Mas claro que existem possibilidades, é um piloto que as equipes estão muito atentas a ele, os pilotos o respeitam, as equipes também o respeitam e perguntam sobre ele e não apenas a Audi, então espero que encontremos alguma opção", disse o bicampeão.