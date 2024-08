Fernando Alonso confirma interesse de time da F1 em Gabriel Bortoleto: 'Existem possibilidade'

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso confirmou o interesse da Audi em Gabriel Bortoleto. De acordo com o espanhol, que é empresário do jovem piloto, ele e a equipe alemã já conversaram sobre um contrato com o brasileiro, que é o atual campeão da F3.

A partir de 2026, a Sauber vai virar Audi. Mas, o time está correndo contra o tempo para achar um segundo piloto para atuar ao lado de Nico Hülkenberg já em 2025. Assim, após a excelente temporada na Fórmula 3 e o ótimo desempenho de Gabriel na F2, Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari que está na Audi atualmente, teria procurado Alonso para conversar sobre a possível entrada do brasileiro na equipe.

Na quinta-feira (22), durante compromissos com a mídia do GP da Holanda, Fernando falou sobre o assunto em entrevista para o repórter Thiago Fagnani, da Band, e revelou que além da Audi, outros times também estavam "prestando atenção" no brasileiro.

"Gabriel tem um talento extraordinário e está pronto para grandes desafios e a Fórmula 1 é certamente o próximo passo para Gabriel. [Ele] está indo muito bem na Fórmula 2, só que é necessário ter o momento certo para chegar à Fórmula 1. Você não pode chegar nem cedo demais, nem tarde demais, você tem que chegar na hora certa", analisou.

"E chegar na hora certa será o maior desafio que Gabriel terá. Mas claro que existem possibilidades, é um piloto que as equipes estão muito atentas a ele, os pilotos o respeitam, as equipes também o respeitam e perguntam sobre ele e não apenas a Audi, então espero que encontremos alguma opção", completou o espanhol.

Gabriel Bortoleto tem apenas 19 anos. O brasileiro é o atual campeão da F3 e está na vice-liderança da F2, com 129, tendo chances reais de conquistar o título na sua primeira temporada na categoria de base da F1.

Caso consiga o lugar na Fórmula 1, Gabriel será o primeiro brasileiros desde Felipe Massa (2017) a correr como titular de um time na F1.