Verstappen chega a 200 GPs, mas descarta longevidade na F1: 'Gostaria de fazer outras coisas'

Aos 26 anos, o holandês Max Verstappen está prestes a alcançar uma marca expressiva em sua carreira neste domingo, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1: a de disputar 200 corridas na categoria. Com isso, ele vai ser o piloto mais mais jovem da história a alcançar esse feito. No entanto, ao ser questionado nesta quinta-feira se pensa em dobrar esse número de provas, o piloto fez questão de descartar tal possibilidade.

"Não. Já passamos da metade do caminho, mas é claro que já foi uma jornada incrível. Não parece que foram 200 provas. Também temos muitas corridas em um ano, então essa quantidade aumenta rapidamente", disse.

Atual tricampeão mundial, Verstappen tem contrato com a Red Bull até a temporada de 2028 e não pretende se aposentar tão cedo. Entretanto, ele indicou que não deve seguir o exemplo de Lewis Hamilton. Aos 39 anos, o britânico chegará a 347 corridas neste fim de semana.

Um fator que pode influenciar uma decisão são os detalhes das novas regulamentações que serão aplicadas a partir de 2026. "É claro que 2028 ainda está longe e não estou pensando em um novo contrato no momento. Só quero ver como vão ser os novos regulamentos, para ver se é divertido ou não. Então, deixo tudo aberto", disse.

Verstappen faz parte do mundo da Fórmula 1 desde sua estreia recorde aos 17 anos em 2015 com a equipe juvenil da Red Bull, a Toro Rosso. Amante de corridas de videogame, o holandês também ficaria animado em experimentar outros circuitos se eles fossem menos exigentes do que o calendário de 24 corridas da Fórmula 1

"Depois que eu sair da Fórmula 1, gostaria de fazer outras coisas e relaxar mais porque quando eu entro em alguma competição, quero ser bom. Eu quero vencer. Mas veremos quais oportunidades terei", disse.