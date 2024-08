Ex-esposa critica Ralf Schumacher por se assumir gay e ex-piloto rebate: 'Também estava feliz'

Após o ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher assumir sua homossexualidade, a ex-esposa do alemão, Cora Brinkmann, disse em uma entrevista que a "revelação" do ex-marido foi como uma "punhalada no coração" e afirmou que se sentiu usada pelo comentarista esportivo. No entanto, por meio das redes sociais, o irmão de Michael Schumacher rebateu as declarações de Cora.

Com prints divulgados em sua conta no Instagram, o comentarista da F1 divulgou mensagens da ex-esposas direcionadas a Etienne, parceiro de Ralf, em que ela parabenizava os dois pelo relacionamento.

VEJA MAIS

No print, Cora inicia dando os parabéns. Na mensagem seguinte, ela explica que estava feliz pelo casamento de Ralf e Etienne, já que ambos usavam aliança na mão direita. O companheiro do ex-piloto responde dizendo que na França, quando um casal se casa, a aliança vai para a mão esquerda. No fim, a ex-esposa de Schumacher, disse que estava feliz pelos dois.

Na legenda, Ralf fez questão de destacar que ex-companheira, com quem foi casado por 14 anos e tem um filho, que também é piloto. "Com todas essas idas e vindas, gostaria de deixar claro que Cora nos parabenizou em setembro de 2023 porque ela pensou que tínhamos nos casado. Ela também estava feliz", escreveu.

Na reportagem publicada pela revista alemã Der Spiegel, Cora teria dito que surgiram boatos na época em que os dois eram casados sobre a orientação sexual do então piloto.

"Pedia para ele me esclarecer se o que se dizia era verdade, mas ele sempre negou, dizendo que eu estava imaginando tudo e que provavelmente precisava de ajuda psicológica", apontou um trecho da entrevista.