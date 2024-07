Irmão de Michael Schumacher e ex-piloto de F1, Ralf Schumacher assume relacionamento homoafetivo

Irmão de Michael Schumacher e ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher assumiu publicamente seu relacionamento homoafetivo. Por meio das redes sociais, no último domingo (14), o agora comentarista de F1 publicou uma foto ao lado do companheiro e celebrou:

“A coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode dividir tudo”, escreveu Ralf na publicação em que aparece abraçado com o parceiro.

VEJA MAIS

Ralf é apenas o terceiro piloto que pontuou na Fórmula 1 a se assumir como parte da comunidade LGBTQIA+. Antes dele, apenas o inglês Mike Buettler, que morreu em 1988, e a italiana Leila Lombardi, primeira e única mulher a pontuar na categoria, haviam se assumido publicamente.

Ralf correu no mesmo grid que o irmão até 2007 (Reprodulçai / Redes Sociais)

Na publicação, o filho de Ralf, o jovem piloto David Schumacher, demonstrou apoio ao pai e disse estar feliz com o fato do ex-piloto ter "encontrado alguém com quem realmente se sente confortável".

"Estou muito feliz por finalmente teres encontrado alguém com quem realmente você se sente confortável e seguro, não importa se é homem ou mulher, estou 100% contigo, pai, e desejo tudo de bom. Parabéns", escreveu David em alemão.

Ralf Schumacher tem 49 anos, é o irmão mais novo do heptacampeão Michael Schumacher e correu na Fórmula 1 entre os anos de 1997 e 2007. Ao todo, o alemão fez 180 corridas e venceu sete Grandes Prêmios, todas pela Williams, mas correu pela Jordan e Toyota. Atualmente, o ex-piloto é comentarista da categoria.