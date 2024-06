Ex-BBB Fred Nicácio diz que sofreu 'curas gays' por parte da família

O ex-BBB Fred Nicácio usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o preconceito e a pressão familiar que sofreu quando revelou ser gay. O relato do médico foi publicado na terça-feira (25), no mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

VEJA MAIS:

“Nasci num lar evangélico. Sou filho de pai e mãe militares, e vocês podem imaginar que esse não é um meio muito salubre para pessoas LGBTs. Passei a minha infância inteira ouvindo que Deus ia me castigar por isso, que era pecado, passei por 'curas gays'", relatou o ex-brother.

Ainda na postagem, Nicácio contou aos seguidores como foi o processo para revelar à família que era homossexual.

"Essa 'saída do armário', para mim, foi muito dolorosa, porque isso veio com uma ruptura com minha família, sem o apoio, sem o amor, sem o afeto, sem o acolhimento", comentou.

Em seguida Fred disse: “A minha história não é única. Ela é uma história que se repete em vários lares brasileiros. Não foi fácil. Isso me fez ter que escolher entre mim e a minha família. Que bom que consegui. Muitos não conseguem sobreviver a essa angústia".

Por último, o médico deixou uma mensagem de amor e de apoio aos seus seguidores, que podem estar passando pela mesma difícil situação que ele viveu.

"Mas eu tive apoio de amigos e, na época, do meu namorado e hoje marido, para que eu pudesse superar. Acreditei naquilo que estava dentro do meu coração e dizia que não há problema nenhum amar quem quer que seja. Amor é amor. Por isso que eu digo a vocês: não deixem de amar quem vocês querem amar. Vale a pena. Viva ao nosso orgulho", concluiu ex-BBB, que é casado há cinco anos com o dentista Fábio Gelonese.