Fred Nicácio celebra aniversário de casamento com Fabio Gelonese

No último domingo (17), o influenciador digital e ex-BBB Fred Nicácio fez um post no Instagram celebrando quatro anos de casamento com o dentista Fabio Gelonese, data comemorada no último dia 14 de setembro. Por meio de uma publicação no Instagram, Nicácio expressou seus sentimentos sobre o casamento e pelo relacionamento que eles construíram ao longo dos oito anos de história juntos.

"BODAS DE FLORES E FRUTAS: 4 anos de casados com Fabio Gelonese, meu esposo. Obrigado pelos 8 anos de história, dia 14/09 completamos 4 anos do melhor sim que poderíamos ter dito um ao outro. Há 4 anos, neste mesmo lar, neste mesmo por do sol, a gente oficializou o nosso casamento. E de lá pra cá, quanta coisa mudou. GRAÇAS A OXALÁ! Que bom que a gente mudou, e mudou tanto", escreveu Nicácio na legenda.

Casados desde 2019, Fred Nicácio e Fábio Gelonese estão juntos desde 2015, quando se conheceram em uma boate, em meio ao carnaval.

VEJA MAIS