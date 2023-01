Marido de Fred Nicácio reage a beijo no BBB 23

Ao assistir o beijo quente que Fred Nicácio trocou com o ator Gabriel Santana, no Big Brother Brasil 23, o odontólogo Fábio Gelonese, marido do médico, foi para as redes sociais compartilhar o momento e, ainda, revelou que o casal tem uma relação aberta, ou seja, eles consentem que um e outro se relacionem com outras pessoas, sem crise de ciúmes.

O beijo aconteceu durante a festa da quarta-feira, 18. Fábio não viu problema com o beijo e se divertiu com a situação. Chegou a responder para um seguidor que perguntou sobre a cena: "Um gato o gabriel, né?".

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, na manhã seguinte ao beijo, na quinta-feira, 19, Fred se arrependeu. Na dispensa, ele disse para Domitila Barros que não queria beijar o ator, afirmou que "tentou correr" e culpou Gabriel.