BBB 23: Trisal? Depois de beijo, Gabriel diz a Fred: ‘quero conhecer seu marido’

O beijo de Gabriel Santana e Fred Nicácio foi um dos mais comentados na primeira festa do Big Brother Brasil 23. Na madrugada desta quinta-feira (20), conversas carinhosas e beijos quentes rolaram entre eles. Porém, Gabriel ficou preocupado com o marido do médico: “Qual o nome do seu esposo? Fábio? Quero muito conhecer ele”, lançou. “Com certeza o Fábio já deve gostar muito de você”, respondeu o médico. Veja:

Após a pegação, Fred revelou para os outros brothers sobre a ficada e ainda elogiou a “pegada” do jovem. “Gostei muito! Já quero mais!”, comentou ele.

Mas depois se arrependeu um pouco e lamentou para Domitila: “Tava tudo certo nossa vibe, tudo certo, tava tudo bem, até que eu fui lá tomar banho e eu começou a passar um pouquinho o efeito do álcool, comecei a tipo ‘meu Deus! Que que eu fiz gente?’ Porque que eu fiz isso, é a primeira festa gente. Você viu que eu tentei correr amiga. E ele fica sufocando e amiga, o bichinho é danado porque eu fugia e ele vinha e aí, como que aconteceu. Ficou naquele lance lá, ele me cercando e tal, a gente teve depois aquela conversa super importante onde eu expliquei mais sobre a relação com meu marido e tudo mais. Até aí tudo certo, beleza. Ai fomos beber, aí ele fez o primeiro drink pra mim. Ele começou a beber, começou a ficar high e a língua dele começou a ficar solta. Ai ele começou a falar assim ‘Fred, cê é muito gostoso’. E eu falei ‘meu Deus! Começou’”.

Depois do beijo no médico, Gabriel ainda partiu para cima de Paula, a paraense de Jacundá da edição de 2023 do reality da Globo, mas ela recuou e deu um fora no ator; veja: