Fred Nicácio desabafa sobre racismo religioso na ‘Casa do Reencontro’

Na ‘Casa do Reencontro’ do BBB 23, o ex-participante Fred Nicácio não deixou de relembrar o episódio de racismo religioso que sofreu dentro do reality. Na madrugada desta quarta-feira (22), Fred desabafou com os brothers sobre a situação, direcionando a mensagem para Christian, Key Alves e Gustavo, acusados de terem praticado intolerância religiosa. “Traição, mentira, enganação, faz parte do jogo. Isso são decepções que ficam no jogo”, disse.

“Vocês nunca vão saber o que é ser seguido dentro de um supermercado. Vocês nunca vão saber o que é tomar uma dura de um policial sem ter feito nada. Vocês nunca vão saber o que é ter um olhar atravessado para você por causa da sua cor”, completou. Após o discurso, Christian, Gustavo e Key se justificaram e pediram perdão para o médico.

VEJA MAIS

Em um desabafo com Tina e Paula, Fred revelou que é muito difícil estar no mesmo ambiente que as pessoas que o magoaram. “É doloroso estar no mesmo ambiente que meus agressores e eles estarem rindo como se não tivesse acontecido nada. É a certeza da impunidade da branquitude“, desabafou. Tina abraçou e consolou Fred, dizendo que o entende e abraça suas dores.

Relembre o caso de intolerância religiosa na casa

Os brothers Christian, Key e Gustavo foram acusados de intolerância religiosa após uma conversa que tiveram quando ainda estavam no elenco principal. Na ocasião, Christian disse que viu Fred na frente da cama de Key e Gustavo, e que começou a ficar com medo. Segundo o relato dele, Fred estava parada fazendo os "negócios" dele e rezando, então começou a rezar também. Em seguida, a jogadora ameaçou apertar o botão e ir para casa.

(*Beatriz Moura estagiária sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)