Fred Nicácio chora em Casa do Reencontro: 'Parece um pesadelo'

Fred Nicácio teve uma crise de choro dentro da Casa do Reencontro do "Big Brother Brasil 23". Em conversa com Paula Freitas, o médico disse que estava sofrendo por ter que conviver novamente com pessoas que o machucaram.

"Parece um pesadelo esse lugar. Eu acordei e não estava acreditando que eu estava aqui dentro com essas pessoas. Essas pessoas fizeram mal pra mim num nível muito grande, elas me machucaram demais", desabafou.

A paraense também comentou que houve quem falasse mal dela dentro do reality. "A Key falou coisas absurdas de mim e do meu corpo. A Larissa, da minha pessoa e da minha personalidade. A Marília, enquanto eu estava aqui dentro e ela lá fora, não me deixou em paz", contou a biomédica.

"Aproveita pra chorar", consola Paula. Ele então lava o rosto e reflete: "Tem coisa que passa do jogo, Paula. Tem coisa que não é jogo. As pessoas estão dando risada como se nada tivesse acontecido".

Vale lembrar que o médico foi vítima de intolerância religiosa por Key Alves e Christian enquanto estava confinado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)