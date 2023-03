BBB 23: Bruna Griphao é processada por racismo após chamar Fred Nicácio de 'urubu de luto'

A atriz Bruna Griphao está sendo processada por racismo após ter usado a expressão "urubu de luto" para se referir ao participante do "Big Brother Brasil 23", Fred Nicácio, durante uma conversa com Sarah Aline no final de fevereiro, enquanto ele ainda estava no confinamento. No entanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou a notícia de crime. O promotor de Justiça Yan Portes Vieira de Souza, responsável pela decisão, afirma que há falta de provas para sustentar a acusação.

Para o promotor, a comparação se referia ao ato do animal comer carne podre, e não por conta de seu aspecto físico. "Não há como se comprovar o dolo racista de Bruna, e sequer que houve efetiva injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Com efeito, a expressão utilizada evidentemente não está atrelada à cor negra do urubu, mas sim aos hábitos alimentares de tal animal, notadamente de se alimentar de carnes de animais mortos em decomposição", escreveu.

"Afinal, ‘urubu de luto’ se refere a uma atitude oportunista, ou seja, um urubu que estaria manifestando luto por um animal morto, aproximando-se do cadáver, pronto para, em seguida, comer o seu corpo", concluiu o promotor de Justiça Yan Portes Vieira de Souza.

A equipe da atriz se manifestou sobre o assunto nas redes sociais nesta terça-feira (21), negando má intenção por parte da atriz e afirmando que suas falas foram tiradas de contexto. Fred Nicácio, que está em confinamento para participar da Casa do Reencontro a partir desta terça-feira, não se manifestou sobre o assunto. A equipe do médico informou que ele nada tem a ver com a ação e não deve se posicionar. O processo foi aberto pelo advogado William Faintych, sem relação com o participante do reality show.

Assista ao trecho em que ela usa a expressão:

Segundo a nota divulgada pela equipe da atriz, ela "sempre se referiu ao seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada a atitudes que não foram dela". O advogado de Bruna Griphao, Patrick Berriel, também se posicionou, afirmando que tomará medidas judiciais cabíveis nas áreas criminal e civil por violência moral e danos morais.