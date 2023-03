BBB 23: Fred Nicácio chora ao assistir comentários de brothers sobre religião

Uma das polêmicas das últimas semanas do BBB 23 foi o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra Fred Nicácio. A discussão virou tema de alerta do apresentador Tadeu Schmidt. No Bate-Papo BBB, o médico assistiu às cenas e não conseguiu conter o choro.

VEJA MAIS

“Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa…”, começou a apresentadora Vivian Amorim, que foi interrompida por Fred.

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse o eliminado da semana, bastante emocionado.

Fred ainda disse que, mesmo após o recado de Tadeu na casa, não imaginava o teor da conversa entre os brothers. "Jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. É muito sério você associar religiões de matizes africanas a maldade, perversidade, desejos ruins. O que há de mal nisso? É muito triste você ter que ouvir pessoas falando isso. Apertar o botão, Key? Sabe o que é mais louco? 3 pessoas brancas falando disso. Para além de religião, é racismo religioso, associado a intolerância religiosa", completou o ex-brother.

"Sempre vai ser a ignorância, sempre vai ter uma desculpa. O racista sempre vai ter uma desculpa. Sempre vão escapar por algum lugar", concluiu o fluminense.