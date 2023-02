Key Alves não concorda com discurso de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt iniciou o BBB 23 de segunda-feira (20) falando sobre a importância do respeito a todas as religiões, pois Gustavo, Key Alves e Cristian fizeram comentários polêmicos sobre a religião de Fred Nicácio.

"Para de me assustar, eu tenho medo", disse Key sobre a conversa com Nicácio, durante o bate-papo com os aliados.

Após a chamada de Tadeu, Key, Gustavo e Cristian perceberam que o recado foi para eles, porém, a jogadora de vôlei não concordou que tenha que aceitar tudo o que é dito. Durante a madrugada desta terça (21), quando Key conversava com Amanda e Cara de Sapato, ela disse que por mais que respeite, não é obrigada a ficar de amizade com todos.

"Eu acho que o assunto morreu aqui, acabou, é isso. Ele [Tadeu] já deu o recado dele é acabou. Eu acho que o assunto morreu aqui, acabou, é isso".

Ela completou: "É inevitável quando a gente sente as coisas. Não vou ficar forçando uma parada que não tá dando pra mim, cara. Não faço isso lá fora, vou fazer aqui dentro? Só por que falam que tem que ser assim? Não dá pra mim. Respeito é respeito, mas eu não sou obrigada a ficar de amiguinho, não.".