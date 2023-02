BBB 23: Key Alves pode receber intimação após declaração feita no reality

Key Alves pode ser intimada após sair do "Big Brother Brasil 23" e isso se deve ao fato da revelação que ela fez ao lutador Antônio, "Cara de Sapato". Segundo a jogadora de vôlei, ela presenciou a morte do amigo do participante, o lutador Leandro Lo, em 2022.

Depois dessa declaração, os amigos de Leandro começaram a se manifestar nas redes sociais e pedir à atleta que deponha na Justiça contra o assassino, o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo.

“Esperamos seu depoimento para que este assassino apodreça na cadeia”, escreveu um amigo.

O advogado do acusado também demonstrou interesse no depoimento de Key e protocolou uma petição na Justiça para que a atleta deponha.

“Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante Key Alves requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos”, diz a petiçãoo representante do PM, Claudio Dalledone Jr.

De acordo com informações do G1, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a investigação do crime foi feita na época do ocorrido, em setembro do último ano. A possível reabertura do caso, com o depoimento de Key, só poderia ser feita com uma determinação judicial.

Relembre o caso

O lutador Leandro Lo foi morto em setembro de 2022, durante um show, realizado no Clube Sírio, em São Paulo. De acordo com a investigação, a morte se deu após ele se envolver em uma briga com o acusado.

Depois da discussão, Henrique Otávio de Oliveira teria ido até a mesa do lutador e pegado uma garrafa. O lutador teria tirado o objeto da mão dele, o derrubado e imobilizado. Logo, o PM teria conseguido se levantar e atirar em Leandro.

O assassino está preso e responde por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou defesa da vida.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)