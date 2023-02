BBB 23: Key Alves revela ter presenciado assassinato de amigo de Cara de Sapato; vídeo

Neste domingo (5) Key Alves deixou a todos no “Big Brother Brasil 23” em choque ao revelar ter estado presente no momento trágico em que o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo foi brutalmente assassinado. As informações são do UOL.

Ao compartilhar sua dolorosa lembrança com o amigo do lutador e brother, Antônio Cara de Sapato, Key declarou: "Eu vi tudo, tudo".

A perda de Leandro Lo foi sentida por todos e Cara de Sapato não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar seu amigo. A revelação de Key fez o lutador chorar mais uma vez.

Amigos de campeão morto pedem que Key preste depoimento

O atleta de jiu-jitsu, Marcus Buchecha, também expressou sua indignação com a tragédia e usou sua presença nas redes sociais para pedir justiça por Leandro Lo. Ele espera que Key Alves seja convocada para depor sobre "o crime que matou a lenda Leandro Lo".

Relembre o crime

O assassinato de Leandro Lo, de 33 anos, ocorreu em 7 de agosto do ano passado, durante uma festa no Clube Sírio em São Paulo. O policial militar Henrique Velozo é acusado pelo crime e alega ter agido em legítima defesa.