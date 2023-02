Sexo no BBB 23: Após noite apimentada, Key e Gustavo rezam e agradecem: 'Obrigado por hoje'

Após a vitória do mineiro Gustavo na Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, o fazendeiro e a jogadora de vôlei, Key Alves, de 23 anos, aproveitaram a privacidade do Quarto do Líder para esquentarem o clima na casa mais vigiada do Brasil.

O casal trocou as carícias debaixo do edredom na madrugada desta sexta-feira (3), de fevereiro. Key e Gustavo estão se relacionando desde o início do reality show. Na festa da última quarta-feira (1), o casal trocou beijos mais quentes, mas não foi além disso por conta das câmeras. Entretanto, a privacidade no quarto do Líder permitiu que as coisas fossem mais longe.

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h da manhã, eles agradeceram pela vitória na Prova do Líder e rezaram juntos: “Obrigada por hoje o Senhor ter dado a oportunidade de ganhar a Prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça sua vontade, além das nossas”, rezou Gustavo. Após isso, o empresário e Key rezaram um Pai Nosso e uma Ave-Maria.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a atitude do casal. Entre piadas e mensagens de apoio, alguns espectadores do programa deixaram o seu recado: “Equilíbrio é tudo”, escreveu um. “Key e Cowboy rezando uma Ave Maria depois do finalmente”, brincou outro.